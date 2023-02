Si on dansait ! Salle de la Grenette Orgelet Orgelet Catégories d’Évènement: Jura

Jura Orgelet Le Foyer Rural d’Orgelet propose son programe d’animation :

18h : Danse en ligne

19h : Valse

20h30 : Soirée dansante sucré/salé

Stage 5€ l’heure et soirée 10€

Chancun apporte un plat et une boisson à partager

+33 3 84 35 52 06

