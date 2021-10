Amilly espace jean vilar Amilly, Loiret Si on Chantait espace jean vilar Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Arc en Ciel Productions et la Compagnie Trabucco présentent en Tournée Nationale : « Si On Chantait ? » Dans un charmant petit port du Sud de la France, la vie bat son plein. Les habitants y sont heureux même si la routine a envahi le quotidien. Il n’y a qu’à voir comme la femme du boulanger s’ennuie… De son côté, le Maire du village prépare en secret un projet auquel les habitants vont rapidement s’opposer, puis, l’arrivée au port d’un séduisant marin va chambouler leurs existences. De nombreux clins d’oeil aux magnifiques histoires de Pagnol, revisitées et modernisées par la Compagnie Trabucco ! Une histoire pleine d’humour et d’émotions où le public est invité à revivre des moments inoubliables au rythme des grands noms de la chanson française (Hugues Aufray, Joe Dassin, Michèle Torr, Claude François, Claude Nougaro, Jean Ferrat, Hélène Ségara, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Jacques Brel…). Avec des titres comme : “Aujourd’hui Peut-Être”, “Oh ! Mon Bateau “, “Santiano”, “Besoin de Personne”, “Mes Emmerdes”, “Déshabillez-moi”, “Le Mal Aimé”, “Je Vais t’Aimer”, “Je Suis Venu Te Dire Que Je M’en Vais”, “Aimer à Perdre la Raison”, “Les Vieux Amants”, “On Va S’Aimer”… Venez vibrer avec nos Artistes pour 2 h de spectacle, dansé et chanté en direct ! A AMILLY ESPACE JEAN VILAR VENDREDI 04 FEVRIER 2022 A 15H00 Tarif individuel 27€, groupes (+ de 10 pers) 25€ RÉSERVATIONS : Office de tourisme de Montargis 02 38 98 00 87 OU Arc en Ciel Productions 02 35 86 85 00 POINTS DE VENTE HABITUELS Fnac, Ticketmaster (frais de location en supplément)

