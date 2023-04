Fête de la musique si météo défavorable salle polyvalente, Montréal (11)

Fête de la musique Mercredi 21 juin, 19h00 si météo défavorable salle polyvalente, Montréal (11) gratuit Restauration Possible source : événement Fête de la musique publié sur AgendaTrad Rue de la Mairie si météo défavorable salle polyvalente, 11290 Montréal, France

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu si météo défavorable salle polyvalente, Montréal (11) Adresse Rue de la Mairie, 11290 Montréal, France Age max 110

