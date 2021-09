Marly-le-Roi Musée du Domaine royal de Marly Marly-le-Roi, Yvelines Si Marly m’était conté… Musée du Domaine royal de Marly Marly-le-Roi Catégories d’évènement: Marly-le-Roi

Yvelines

Si Marly m’était conté… Musée du Domaine royal de Marly, 18 septembre 2021, Marly-le-Roi. Si Marly m’était conté…

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Domaine royal de Marly

Des médiateurs dans les salles vous racontent (si vous le souhaitez) l’histoire de Marly. Visite libre avec “points” de présentation d’oeuvres clés pour comprendre Marly de sa création à sa disparition.

Pass Sanitaire

Présentation du domaine de Marly, de l’histoire et du fonctionnement de la machine. Musée du Domaine royal de Marly 1 rue du Parc de Marly 78160 Marly-le-Roi Marly-le-Roi Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marly-le-Roi, Yvelines Autres Lieu Musée du Domaine royal de Marly Adresse 1 rue du Parc de Marly 78160 Marly-le-Roi Ville Marly-le-Roi lieuville Musée du Domaine royal de Marly Marly-le-Roi