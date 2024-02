Si l’on signait ! Conservatoire Edgar Varèse Mâcon, lundi 10 juin 2024.

Si l’on signait ! Conservatoire Edgar Varèse Mâcon Saône-et-Loire

Concert des classes du collège Saint Éxupéry pratiquant l’option LSF et de l’accueil de jour / petite unité de vie des papillons blancs et Résidents Etablissement les luminaires Professeur Cécile Benoit

Spectacle de chants signés sur le thème de « la différence Rencontre entre les collégiens et les adultes des institutions pour un projet fédérateur autour de la langue des signes française.. EUR.

Début : 2024-06-10 18:30:00

fin : 2024-06-10 19:30:00

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté conservatoire@mb-agglo.com

