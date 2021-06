Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault Indre, Saint-Benoît-du-Sault Si l’on savait Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault Catégories d’évènement: Indre

Saint-Benoît-du-Sault

Si l’on savait Saint-Benoît-du-Sault, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Benoît-du-Sault. Si l’on savait 2021-07-16 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-17

Saint-Benoît-du-Sault Indre Les Amis de la Compagnie des Songes vous invitent à une représentation n plein aire de lectures à partir de textes de Tchekov accompagnée par une chanteuse d’opéra. La compagnie des Songes propose une soirée lecture et musique classique +33 2 54 47 67 95 La compagnie des Songes propose une soirée lecture et musique classique Les Amis de la Compagnie des Songes vous invitent à une représentation n plein aire de lectures à partir de textes de Tchekov accompagnée par une chanteuse d’opéra.

Détails Catégories d’évènement: Indre, Saint-Benoît-du-Sault Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Benoît-du-Sault Adresse Ville Saint-Benoît-du-Sault lieuville 46.43843#1.3897