Si loin, Si proches MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 15 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 15 mars 2022 au mardi 19 avril 2022 :

payant

Expérience poétique à la lisière du cinéma et du théâtre, à partir du texte d’Audre Lorde Transformer le silence en paroles et en actes.

Pour celles et ceux sur les routes, celles et ceux dans leur lit, celles et ceux curieux·ses d’inventivité, celles et ceux qui ont envie de partager leurs émotions, même à distance, nous vous proposons de développer ensemble une recherche à travers ces nouvelles plateformes de connexion. Au carrefour du cadre cinématographique et de l’instant théâtral, nous créerons un ‘film en direct’, une ‘pièce encadrée’, une chimère fantastique à partir du texte d’Audre Lorde Transformer le silence en paroles et en actes. Il est bon d’avoir peur, pour avoir le courage de la dépasser.

Si loins, si proches est un atelier en distanciel orchestré par Pier Lamandé dont le but est de créer une représentation en live. La restitution se déroulera le mardi 19 avril.

MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17/19 rue Breguet Paris 75011

Contact : 01 85 53 03 50 breguet@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/programmation/si-loin-si-proches https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs

Date complète :

Pier Lamandé