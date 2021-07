Ivry-sur-Seine Théâtre des Quartiers d'Ivry Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Si loin si proche Théâtre des Quartiers d’Ivry Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne

Si loin si proche Théâtre des Quartiers d’Ivry, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Ivry-sur-Seine. Si loin si proche

Théâtre des Quartiers d’Ivry, le vendredi 9 juillet à 21:00

Sous la forme d’un récit croisé, _Si Loin Si Proche_ raconte les rêves de retour en «Terre promise » dans les années 1970-80 d’une famille d’immigrés algériens, sur fond de crise des migrants. Un conte épique, drôle et émouvant, entre théâtre et musique pour dire que partir c’est ne jamais revenir. L’acteur accompagné de deux musiciens raconte son enfance. Un récit où le texte se mêle intimement à la musique en convoquant les souvenirs heureux d’une enfance des banlieues. Huitième d’une famille de dix enfants, notre protagoniste se raconte dans un humour à “l’algérienne” fait d’autodérision et de fatalisme. Il raconte avec distance et tendresse la tentative ratée “de retour au bled”.

Entrée libre sur réservation

Théâtre-musique – Abdelwaheb Sefsaf Théâtre des Quartiers d’Ivry 25 rue Raspail 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Centre-ville Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T21:00:00 2021-07-09T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre des Quartiers d'Ivry Adresse 25 rue Raspail 94200 Ivry-sur-Seine Ville Ivry-sur-Seine lieuville Théâtre des Quartiers d'Ivry Ivry-sur-Seine