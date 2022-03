SI LOIN SI PROCHE Forbach, 10 mars 2022, Forbach.

Rentrer « au pays », vraiment ?

Aussi drôle qu’émouvant, Si loin si proche raconte les rêves de retour en « Terre promise » dans les années 1970-1980 d’une famille immigrée algérienne. Le père, la mère et les dix enfants rentrés au chausse-pied dans l’Estafette familiale se jettent à corps perdu dans un périple de 3000 km pour célébrer dignement le mariage au bled de Wahib avec la belle Zanouba ! Cependant, cette aspiration de retour portée par la génération de celles et ceux qui avaient choisi l’exil – et que le gouvernement français pousse désormais à retourner « chez eux » – n’est peut-être pas aussi partagée par leurs descendants qui ont grandi dans l’hexagone… Dans le récit-concert de cette traversée rocambolesque, le chanteur et comédien Abdelwaheb Sefsaf fait résonner sa voix profonde, que d’aucuns reconnaîtront comme celle du leader du groupe blanc-beur Dézoriental qui avait marqué les années 2000 par ses morceaux envoûtants aux influences multiculturelles. Deux instrumentistes d’exception l’accompagnent, Nestor Kéa et Georges Baux. Entre musique orientale, world et électro, le trio livre un concert-récit à la frontière de l’intime et du politique.

Le carreau

