2022-03-13 – 2022-03-13

[Marionnettes]

À partir de 3 ans CIE ROUGES LES ANGES

Wouter van Reek, avec Grand-Bec et Touki, nous offre un duo étonnant, drôle et tendre. Grand-Bec, c’est une sorte d’oiseau très humain. Touki, lui, c’est plutôt un chien. Ces deux-là vivent ensemble. Chacune de leurs aventures est simple, courte, parfois absurde, souvent cocasse, en un mot : savoureuse !Le lien qui les unit est plein de tendresse, de pudeur. C’est une amitié tout en finesse, de celle qui existe dans le silence, qui s’exprime par les actes, avec aussi parfois ses petites chamailleries, ses mesquineries… https://www.atpdelaude.com/ Pennautier

