Doazit Place de l'Église Doazit, Landes Si l’histoire vous était contée Place de l’Église Doazit Catégories d’évènement: Doazit

Landes

Si l’histoire vous était contée Place de l’Église, 18 septembre 2021, Doazit. Si l’histoire vous était contée

Place de l’Église, le samedi 18 septembre à 17:00

### Visitez deux sites historiques et participez à une soirée autour de contes locaux pour découvrir notre patrimoine… Les Amis de Doazit vous convient à la visite de deux sites historiques de notre commune, suivie d’un pique-nique tiré du sac pour un moment convivial, puis d’une soirée autour de contes animée par l’association Graine de contes. En détail… – 17h : rdv au château de Candale pour la découverte de son histoire et des extérieurs du château, – 18h : visite de l’Eglise d’Aulès, – 19h : pique-nique tiré du sac au bar communal, – 20h : début des contes sur le ram (butte féodale).

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T22:00:00

