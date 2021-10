Paris Musée d'art et d'histoire du judaïsme île de France, Paris Si Lewen, Parade Musée d’art et d’histoire du judaïsme Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mahJ présente les dessins de la série graphique The Parade de Si Lewen (1918–2016), réalisée en 1950. Peu connu en Europe, cet artiste américain d’origine polonaise a marqué la scène artistique américaine de l’après-guerre avec une œuvre conjuguant dessins, peintures et collages, qui traite de l’horreur indicible de la Shoah. Engagé dans l’armée américaine, Si Lewen (Pologne, 1918 – États-Unis, 2016) débarque en 1944 dans une Europe qu’il a fuie une dizaine d’années plus tôt. Membre du Military Intelligence Service, il traverse de nouveau l’océan et le continent, et participe à la libération de Buchenwald, avant de retourner aux États-Unis, profondément marqué. Cette expérience est une des sources de Parade, qu’il achèvera en 1950, une suite saisissante de soixante-trois dessins en noir et blanc qui forme le récit à la fois réaliste et allégorique de la montée du nazisme, de la guerre, de la Shoah et de la réconciliation des peuples. « Je trouve votre œuvre très impressionnante d’un point de vue purement artistique. En outre, je trouve qu’elle a le réel mérite de combattre les tendances belliqueuses par le biais de l’art. Ni les descriptions concrètes ni les discours intellectuels ne peuvent égaler l’effet psychologique de l’art véritable. On a souvent dit que l’art ne devait se mettre au service d’aucune cause politique ou autre. Je ne suis pas de cet avis. » écrit Albert Einstein à Si Lewen en 1951. Publiée en 1957 sous la forme d’un ouvrage tiré à très peu d’exemplaires, Parade est devenue une œuvre rare, jusqu’à sa réédition en 2016 sous la direction d’Art Spiegelman, auteur de Maus, admirateur des talents graphiques et narratifs de Si Lewen. Expositions -> Art Contemporain Musée d’art et d’histoire du judaïsme 71 rue du Temple Paris 75003

