D’après une idée de Joseph Leleux, Une représentation écrite et racontée par Fred Egginton, sonorisée et mise en lumière par Christian Hérouard.

Spectacle gratuit

Saison culturelle Les Maillotines Eglise saint-Pierre rue Eugene Dupré 89560 Mailly-Maillet Mailly-Maillet Somme

2022-09-16T22:30:00 2022-09-16T23:00:00

