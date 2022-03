Si le Seignanx m’était conté: La cité des Forges de l’Adour Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Tarnos

Si le Seignanx m’était conté: La cité des Forges de l’Adour Tarnos, 26 mars 2022, Tarnos. Si le Seignanx m’était conté: La cité des Forges de l’Adour Tarnos

2022-03-26 – 2022-03-26

Quartier emblématique de Tarnos et de son histoire, les Forges se racontent à vous lors de cette visite, en compagnie de connaisseurs. Contes, visites de la Cité et de l'Église des Forges, cette balade de deux heures environ, accessible à tous les âges vous permettra de découvrir un lieu riche en histoire(s) et en patrimoine. Gratuit. Pour adultes et enfants- Rendez-vous à 16h30 à l'église des Forges.

Tarnos

