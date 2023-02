Si le Seignanx m’était conté: Adour, fleuve des possibles Saint-Laurent-de-Gosse, 18 février 2023, Saint-Laurent-de-Gosse Saint-Laurent-de-Gosse.

Si le Seignanx m’était conté: Adour, fleuve des possibles

2023-02-18 – 2023-02-18

EUR Longtemps divisé en deux, entre ceux qui avaient les pieds dans l’eau (Barthes) et ceux qui avaient les pieds au sec (le Sequé), la tête à 104 m au-dessus de la mer, Saint Laurent de Gosse fut vraisemblablement un centre stratégique et économique. On y compte 4 châteaux et 4 moulins. Pêche à la pibale, « courbeuilhe » à anguilles, légende de la platuche, passeurs en galupe, le pont de Pitres, lou bachet, petites et grandes anecdotes qui ont marqué la vie des habitants dès la fin du XIXème siècle, racontées par un historien et deux compères gascons.

RDV à 15h.

L’exposition itinérante Adour, d’eau et d’hommes sera installée pour l’occasion. Retrouvez l’expo fixe à la médiathèque de Tarnos du 4 janvier au 16 février.

