EUR Samedi 4 juin

14 h 30

Tranche de ville

Dans le cadre de la 19e édition des Rendez-vous aux jardins

Si le parc Gamenson, théâtre de Verdure, m’était conté…

Rdv Parc Gamenson, derrière la médiathèque

Une promenade inédite illustrée entre pages d’histoire, végétales et romancées, suivi d’un goûter champêtre avec les services Ville d’art et d’histoire, Espaces verts et la Médiathèque Pierre Fanlac.

Gratuit

Sur réservation au 06 16 79 03 97 / vah@perigueux.fr

Accès suivant les règles sanitaires en vigueur

+33 6 16 79 03 97

