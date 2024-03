SI LANA ET LE FILIGRANE NOUS ÉTAIENT CONTÉS salle sous la mairie Docelles, samedi 6 avril 2024.

SI LANA ET LE FILIGRANE NOUS ÉTAIENT CONTÉS salle sous la mairie Docelles Vosges

Samedi

En collaboration avec Michel NOURDIN, René CUNILLERA, James BORNET, témoins d’une longue histoire du papier dans le village de DOCELLES,

Monsieur Christian TARANTOLA, Monsieur Alain PETIT, Président et Secrétaire de la Confrérie des Marqueurs d’Eau vous invitent à une rencontre autour de Lana et du papier filigrane Si Lana et le Filigrane nous étaient contés .Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06 17:30:00

salle sous la mairie 15 Rue de la Libération

Docelles 88460 Vosges Grand Est

