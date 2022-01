Si la nuit m’était contée – Le peuple de la nuit Guilers, 18 juin 2022, Guilers.

Si la nuit m’était contée – Le peuple de la nuit Route de Pont Cabioc’h Fort de Penfeld Guilers

2022-06-18 – 2022-06-18 Route de Pont Cabioc’h Fort de Penfeld

Guilers Finistère

La nuit tombe sur le site du Fort de Penfeld, Les ombres s’animent et laissent place à l’imaginaire. Ici un Korrigan, là un Teuz puis un Korril et au fond du Fort de Penfeld, dans une des salles obscures et secrètes… un Bouqueteux veillant jalousement sur son énorme trésor, accumulé patiemment au fil des siècles. Êtes-vous vraiment prêts à rencontrer ces êtres malicieux ? N’ayez pas peur car ils sauront toujours être bienveillants.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Tarifs :

-Plein : 6€

-réduit : 3€

La nuit tombe sur le site du Fort de Penfeld, Les ombres s’animent et laissent place à l’imaginaire. Ici un Korrigan, là un Teuz puis un Korril et au fond du Fort de Penfeld, dans une des salles obscures et secrètes… un Bouqueteux veillant jalousement sur son énorme trésor, accumulé patiemment au fil des siècles. Êtes-vous vraiment prêts à rencontrer ces êtres malicieux ? N’ayez pas peur car ils sauront toujours être bienveillants.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Tarifs :

-Plein : 6€

-réduit : 3€

Route de Pont Cabioc’h Fort de Penfeld Guilers

dernière mise à jour : 2022-01-18 par