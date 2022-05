SI LA NORMANDIE M’ÉTAIT CONTÉE, 15 juillet 2022, .

SI LA NORMANDIE M’ÉTAIT CONTÉE

2022-07-15 – 2022-07-15

Visite théâtralisée par la Compagnie du Piano à Pouces

Une conteuse nous livre des his- toires d’hier et d’aujourd’hui sur sa Normandie natale, sa création, ses traditions… On y parle du Mont-Saint-Michel, de la Seine, et des richesses de la Normandie et du Pays de Caux. De la mythologie grecque en passant par les légendes fondatrices de la Normandie, elle trace, à travers ses histoires, la chronique du « Pays des hommes du Nord ». Des contes drôles ou pour frissonner, où l’on croise le Diable et des anges, menés tambour battant par une conteuse un brin coquine… Une petite dame s’assoie et dit « Il était une fois… ».

Vendredi 15 juillet à 15h

Rdv Maison du Patrimoine : 10 rue des forts – 76400 FÉCAMP

Réservation obligatoire auprès du service Archives-Patrimoine au 02 35 10 60 96.

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les-de18ans.

