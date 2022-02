Si la Légion d’Honneur m’était contée Archives Abbeville, 5 mars 2022, Abbeville.

Si la Légion d’Honneur m’était contée

du samedi 5 mars au samedi 26 mars à Archives Abbeville

**EXPOSITION** Du samedi 5 au samedi 26 mars 2022 _**Si la Légion d’Honneur m’était contée**_ Pour célébrer les cent ans de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH), sa section samarienne a réalisé une exposition retraçant en 22 panneaux l’histoire de la Légion d’Honneur, la signification des grades et insignes, les droits et devoirs des décorés, les missions et l’organisation de la SMLH. L’exposition nous fait également découvrir les cinq villes de la Somme, dont Abbeville, ayant reçu ce suprême honneur. Notre cité fut décorée le 11 juillet 1948, par son maire Max Lejeune. De la présence de la milice de la ville à Bouvines aux souffrances dues aux destructions de la Seconde Guerre Mondiale, l’attribution de la Légion d’honneur récompensa le rôle de la capitale du Ponthieu dans toute l’histoire de France. **En pratique** Lieu : Hôtel d’Emonville, 26 place Clemenceau, 80100 Abbeville Horaires d’ouverture : mardi au samedi : 14h-17h30 Tarif : gratuit Renseignement : 03 22 24 95 16. ### Autour de l’exposition **CONFÉRENCE INAUGURALE** Samedi 5 mars à 14h30 La Légion d’honneur dans la société depuis 1802 par Bernard Phan, professeur honoraire de Première supérieure au lycée Henri IV et Président du Comité d’Amiens de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH), qui retracera l’histoire passionnante de cette emblème de l’identité française, institution contemporaine, populaire, vivante, incarnant des valeurs fortes liées à l’histoire de France. **En pratique** Lieu : Hôtel d’Emonville, 26 place Clemenceau, 80100 Abbeville Date : samedi 5 mars à 14h30 Tarif : gratuit – réservation préalable obligatoire Renseignement : 03 22 24 95 16. **VISITE COMMENTÉE** Samedi 26 mars à 14h30 Une visite commentée de l’exposition par Bernard Phan, professeur honoraire de Première supérieure au lycée Henri IV et Président du Comité d’Amiens de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH), est prévue le samedi 26 mars à 14h30 dans les salons de l’Hôtel d’Emonville. **En pratique** Lieu : Hôtel d’Emonville, 26 place Clemenceau, 80100 Abbeville Date : samedi 26 mars à 14h30 Tarif : gratuit – réservation préalable obligatoire Renseignement : 03 22 24 95 16. **VISITES GUIDÉES À DESTINATION DES SCOLAIRES** Sur réservation au 03 22 24 95 16 Des décorés bénévoles de la SMLH (Société des membres de la légion d’honneur) accueilleront les collégiens et les lycéens pour des visites commentées de l’exposition.

gratuit

Exposition du samedi 5 au samedi 26 mars 2022

Archives Abbeville 26 place Clemenceau Abbeville Abbeville Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T17:30:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T17:30:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T17:30:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T17:30:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T17:30:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T17:30:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T17:30:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T17:30:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T17:30:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T17:30:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T17:30:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T17:30:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T17:30:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T17:30:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T17:30:00