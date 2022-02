Si la Légion d’Honneur m’était contée Abbeville, 5 mars 2022, Abbeville.

2022-03-05 14:00:00 – 2022-03-26 17:30:00

Pour célébrer les cent ans de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH), sa section samarienne a réalisé une exposition retraçant en 22 panneaux l’histoire de la Légion d’Honneur, la signification des grades et insignes, les droits et devoirs des décorés, les missions et l’organisation de la SMLH. L’exposition nous fait également découvrir les cinq villes de la Somme, dont Abbeville, ayant reçu ce suprême honneur. Notre cité fut décorée le 11 juillet 1948, par son maire Max Lejeune. De la présence de la milice de la ville à Bouvines aux souffrances dues aux destructions de la Seconde Guerre Mondiale, l’attribution de la Légion d’honneur récompensa le rôle de la capitale du Ponthieu dans toute l’histoire de France.

