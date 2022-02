Si la Hume m’était contée Gujan-Mestras, 8 février 2022, Gujan-Mestras.

Si la Hume m’était contée Gujan-Mestras

2022-02-08 – 2022-02-08

Gujan-Mestras Gironde

Quartier balnéaire de Gujan-Mestras depuis la création du Syndicat d’Initiative en 1927, L a Hume a pourtant une histoire beaucoup plus ancienne.

Nous découvrirons comment ce quartier, pauvre et isolé au début du 20ème siècle, a évolué pour devenir ce qu’il est aujourd’hui.

Nous remonterons le temps, et partirons à la découverte des lieux et personnages qui ont fait vivre La Hume.

Durée: 1h30

Rendez-vous à la Gare de la Hume

+33 5 56 66 12 65

La Villa Naja

Gujan-Mestras

