Si la forêt m’était contée Parking de la forêt,devant l’obélisque Saint-Vrain Catégories d’évènement: Essonne

Saint-Vrain

Si la forêt m’était contée Parking de la forêt,devant l’obélisque, 26 mars 2022, Saint-Vrain. Si la forêt m’était contée

Parking de la forêt, devant l’obélisque, le samedi 26 mars à 14:00

Les habitants de la forêt se transmettent des histoires de génération en génération.et vous proposent, le temps d’un après-midi, de les partager avec vous. De quoi s’évader en Forêt régionale de Saint-Vrain l’espace d’un instant ! Sortie sur les contes et légendes en foret Parking de la forêt,devant l’obélisque 91770 Saint-Vrain Saint-Vrain Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Saint-Vrain Autres Lieu Parking de la forêt,devant l’obélisque Adresse 91770 Saint-Vrain Ville Saint-Vrain lieuville Parking de la forêt,devant l’obélisque Saint-Vrain Departement Essonne

Parking de la forêt,devant l’obélisque Saint-Vrain Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vrain/

Si la forêt m’était contée Parking de la forêt,devant l’obélisque 2022-03-26 was last modified: by Si la forêt m’était contée Parking de la forêt,devant l’obélisque Parking de la forêt,devant l’obélisque 26 mars 2022 devant l’obélisque Saint-Vrain Parking de la forêt Saint-Vrain

Saint-Vrain Essonne