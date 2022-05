Si j’étais une fourmi ? Visite-atelier jeune public. Parc du musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Pas-de-Calais

Si j’étais une fourmi ? Visite-atelier jeune public. Parc du musée du Louvre-Lens, 4 juin 2022, Lens. Si j’étais une fourmi ? Visite-atelier jeune public.

Parc du musée du Louvre-Lens, le samedi 4 juin à 14:45

Quelles jolies fleurs allons-nous découvrir ? quels animaux peuplent la pelouse de nos parcs et jardins. Les jeunes visiteurs du parc du musée s’initieront à la découverte de la biodiversité et des écosystèmes les plus proches de nous.

Réservation conseillée

Allongés à plat ventre dans l’herbe, munis d’une loupe, découvrons les plus petits détails des prairies fleuries du parc du Louvre-Lens. Parc du musée du Louvre-Lens 99 rue Paul Bert 62300 Lens, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:45:00 2022-06-04T16:15:00

