Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Un jeune ouvrier plein d’initiative mais un peu fanfaron scande à tout-va que s’il était patron, il ferait des merveilles. Qu’à cela ne tienne ! Un actionnaire le met au défi : il aura vingt-quatre heures pour faire ses preuves…



Cette sympathique comédie d’avant-guerre a été tournée dans les ateliers de montage de l’usine automobile Lancia de Bonneuil-sur-Marne (qui fermera en 1938).



De Richard Pottier [France, 1934, 1h40]



