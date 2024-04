Si je te dis sauvage Compagnie OLA Carnaval alternatif Place Fouragnan Sadirac, samedi 6 avril 2024.

Si je te dis sauvage Compagnie OLA Carnaval alternatif Place Fouragnan Sadirac Gironde

La compagnie OLA invente une déambulation participative, pensée avec un groupe de personnes souffrant d’un handicap psychique. Cette équipe artistique invite les habitants à participer à une déambulation festive, rythmée par de la musique, de la danse, et des surprises, dans la ville de Sadirac. Ce carnaval sauvage prendra fin autour d’un feu, celui de l’embrasement d’un totem en bois. Cette sculpture en feu, comme un symbole des maux dont on veut se débarrasser. C’est au cœur de ce carnaval alternatif, entre fête de la Saint-Jean et manifestation, entre fête de la Saint-Jean et manifestation, que les Sauvages que nous devenons, s’invitent dans l’espace public, s’infiltrent comme une rumeur. Les sauvages vous emmènent là où il y a de la magie et chante une de ces histoires communes qui traversent les époques. N’oubliez pas, pour que ça marche, il faut y croire ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:30:00

fin : 2024-04-06 20:00:00

Place Fouragnan Halle André Lapaillerie

Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine carlina@larural.fr

