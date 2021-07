Gavaudun Gavaudun Gavaudun, Lot-et-Garonne Si j’avais un marteau Gavaudun Gavaudun Catégories d’évènement: Gavaudun

Lot-et-Garonne

Si j’avais un marteau Gavaudun, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Gavaudun. Si j’avais un marteau 2021-07-21 10:00:00 – 2021-07-21 18:00:00 Gavaudun C2

Gavaudun Lot-et-Garonne Gavaudun 5 5 EUR Initiation aux arts textiles : impression de feuillages naturels au marteau.

Initiation aux arts textiles : impression de feuillages naturels au marteau.

Chacun partira avec sa création.

