Si Dieu veut

Jean-Michel Gontard est cadre bancaire. Il est misogyne et (très) raciste.



Il va donc être surpris (et déçu) quand, après un accident de voiture suite à une soirée un peu arrosée, il découvrira que Dieu est une femme et qu’elle est arabe…



Une comédie de Jeff Carias à la fois décapante, intelligente et émouvante, qui interroge la bêtise et les préjugés…



Auteur : Jeff Carias

Mise en scène : Mina Merad, Mathieu Labrouche

