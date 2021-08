Châteauponsac Ville de Châteauponsac Châteauponsac, Haute-Vienne Si Châteauponsac m’était conté Ville de Châteauponsac Châteauponsac Catégories d’évènement: Châteauponsac

Haute-Vienne

Si Châteauponsac m’était conté Ville de Châteauponsac, 18 septembre 2021, Châteauponsac. Si Châteauponsac m’était conté

Ville de Châteauponsac, le samedi 18 septembre à 15:00

### Visite commentée du patrimoine monumental de Châteauponsac par l’Office du Tourisme du Haut-Limousin. Cette viste se déroule en 13 étapes et vous propose de découvrir ou redécouvrir l’histoire du patrimoine monumental de la ville : l’église Saint Thyrse, l’ancien prieuré, le quartier du faubourg du moustier, ou encore la Porte Perrine, le Temple protestant ; en totalité, plus de 13 lieux dont l’histoire sera évoquée au fil des siècles et des époques.

Gratuit. Rdv : église Saint-Thyrse

Visite commentée du patrimoine monumental de Châteauponsac par l’Office du Tourisme du Haut-Limousin. Ville de Châteauponsac 87290 Châteauponsac Châteauponsac Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châteauponsac, Haute-Vienne Autres Lieu Ville de Châteauponsac Adresse 87290 Châteauponsac Ville Châteauponsac lieuville Ville de Châteauponsac Châteauponsac