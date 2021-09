Ploubazlanec Milmarin Côtes-d'Armor, Ploubazlanec « Si ça s’trouve… » spectacle conté par Samuel Peron et Jean-Michel Correc Milmarin Ploubazlanec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Milmarin, le samedi 18 septembre à 15:00

Si ça s’trouve, on parlera de korrigans. Mais si ça s’trouve, on parlera plutôt de commères de village. Ou bien, si ça s’trouve, on parlera d’animaux sur un air d’accordéon… Tenez même, si ça s’trouve, on parlera de l’Ankou !

Entrée libre

Deux conteurs s’unissent pour un spectacle unique à chaque fois ! Milmarin 16 rue de la Résistance, 22620, Ploubazlanec Ploubazlanec Côtes-d’Armor

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

