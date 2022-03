SHUKRAN – w/ Batu Kizer, Mesrød, Hazy Bong & QÄHOG Le Chapiteau, 1 avril 2022, Marseille.

SHUKRAN – w/ Batu Kizer, Mesrød, Hazy Bong & QÄHOG

Le Chapiteau, le vendredi 1 avril à 20:00

Sonorités d’ailleurs, voyage musical et ambiance tropicale. Voilà ce que vous promettent le Shukran House Club et Batu Kizer ! Fermez les yeux et laissez-vous transporter au rythme d’une house acidulée et de tracks do Brasil. Cap sur les contrées inexplorées des doux sons outre Atlantique ! De quoi vous déconnecter totalement de la vie, mais attention : le retour dans la jungle marseillaise pourrait vous paraître sauvage. Heureusement que la fine équipe est là pour vous accompagner et vous faire atterrir tout en douceur ! L’embarquement est imminent, attachez vos ceintures ! — LINE UP — BATU KIZER Derrière le nom Batukizer se cachent les deux DJ et chercheurs : Carla et Rasmus. Ces deux diggers de sonorités tropicales font partie des pionniers de la musique brésilienne en France. Les sets de BTKZR proposent des tracks qui donnent envie de bouger et qui sont contagieux, venant d’une collection de vinyle replète de sons brésiliens uniques qui s’étalent sur trois décennies, des années 1960 aux années 1990. Dans leur quête de rythmes et de raretés « oubliées », ils mettent en lumière l’incroyable héritage musical brésilien avec des couches de spiritualité, de nature tropicale et de culture régionale. Leur recherche les a amenés à effectuer de longs voyages de fouilles en passant par les mégapoles de Rio et de São Paulo et allant jusqu’aux États du sud, du nord-est et de l’Amazonie. Leur mission ? Découvrir des joyaux rares, des chansons oubliées et les présenter à un nouveau public curieux aux quatre coins du monde. [https://soundcloud.com/batukizer](https://soundcloud.com/batukizer) MESRØD (GET DUB – MARSEILLE) Formé par la scène électronique berlinoise des années 2000, pionnier de la dub house anglaise dans la région avec son ancien frère d’arme avner, il a joué auprès des grands noms comme Enzo Siragusa, Sammy Dee, Nicolas Lutz, Fabe ou même Shonky… Ses productions sont complexes, ses mix taillés finement pour le dancefloor et un live incroyable avec Odeon. Agissant au sein du collectif avignonnais Get Dub, cet artiste atypique montre sa richesse de la culture électronique à chaque passage. [https://soundcloud.com/mesrodetavner](https://soundcloud.com/mesrodetavner) HAZY BONG Véritable précurseur qui a prôné et installé la house music en Egypte dans les années 2000, Hazy Bong propage sa musique rythmique sur toutes les terres du soleil. 10 ans plus tard à Ibiza, aujourd’hui à Marseille où il a définitivement posé ses valises, ce DJ chevroné déchaînera sans aucun doute la dancing queen qui est en vous ! [https://soundcloud.com/shukran-prod](https://soundcloud.com/shukran-prod) QAHÖG Créateur des soirées “Animals Industry”, QAHÖG c’est celui qui lâche prise, qui hurle, qui danse à en crever… Habituellement tourné vers une musique plus brute aux accents de rave party, QAHÖG voyage dans le cadre du projet Shukran entre les rythmes de la House et développe un style qui lui est propre. [https://soundcloud.com/qahog](https://soundcloud.com/qahog) 20h00 : Ouverture des portes 21h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2p8zeveu](https://tinyurl.com/2p8zeveu) AVANT 22H : 6e + frais de loc APRES 22H : 11e + frais de loc SUR PLACE : 13e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 7e (différence avec le prix du billet sur place). — INFOS PRATIQUES — LE PASS SANITAIRE N’EST PLUS OBLIGATOIRE On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 6,59€ en pré-vente / 13€ sur place

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T04:00:00