Ils nous ont fait groover fin juin, alors on s’est dit qu’il nous en fallait encore… Shukran is back ! Shukran c’est un message… une aventure, des rencontres fascinantes sur des mélodies rayonnantes… Un combo détonnant déclenché par la rencontre de deux DJ-producteurs, HAZY BONG et QAHÖG… LINE UP : HAZY, ayant prôné et installé la house-music en Egypte dans les années 2000, a suivit une carrière de DJ qui le mena ensuite à Ibiza 10 ans plus tard, puis enfin, à Marseille, fief de QAHÖG son nouveau collaborateur, créateur des soirées Animals Industry. QAHÖG voyage entre les rythmes de la House et développe un style qui lui est propre. — La jauge étant très limitée, nous vous conseillons de prendre vos places en avance ! TARIF EARLY : 5€ + frais de loc TARIF NORMAL : 7€ + frais de loc BILLETTERIE: [https://tinyurl.com/zh3rzpa8](https://tinyurl.com/zh3rzpa8) _ _ _ INFOS PRATIQUES En respect des mesures sanitaires en vigueur, la jauge de cet événement est réduite. Le port du masque est obligatoire en intérieur, n’oubliez pas de vous en munir d’un ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T18:00:00 2021-07-09T02:00:00