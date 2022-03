SHUKRAN House Club w/ House of Cajon FLOW, 10 mars 2022, Marseille.

SHUKRAN House Club w/ House of Cajon

FLOW, le jeudi 10 mars à 23:00

23:00 – 04:00 Préventes : [https://tinyurl.com/bdft8npf](https://tinyurl.com/bdft8npf) 10€ sur place – SHUKRAN, un merci à la fête, à la vie… House club, une passion, la house ! C’est la rencontre de deux générations, celle de HAZY BONG, artiste hors normes qui balance de la bonne grosse house du Caire à Ibiza, en passant par Marseille depuis plus de 20ans. Et QAHÖG, artiste Marseillais aussi éclectique que passionné, très présent sur la scène électronique de la région depuis bientôt 7 ans. La house la fête, la bonne vibe, c’est ça le SHUKRAN House Club ! ◊ HOUSE OF CAJON House of cajon est porté par Romain. Batteur de formation, il est avant tout passionné par la musique et se tourne vers la percussion puis le mix dès son adolescence. Amoureux de house music et de sonorités aussi bien africaines que latines, son objectif est de fédérer autour de son concept. House of Cajon harmonise les percussions et les différents styles musicaux allant de la house music en passant par l’afro-house et l’afro latino. C’est en 2011 que les prémices de cette idée ont vu le jour lors de la découverte de l ’instrument à percussion le Cajon. La recherche de nouvelles tendances musicales et l ’envie de faire découvrir ce concept original ont fait le reste. Aujourd’hui, House of cajon rayonne à travers la région PACA et de manière plus locale dans l’aire toulonnaise. Investit dans le tissu associatif local, il est chroniqueur depuis 2019 dans l’émission de radio BPM Radio Show sur les ondes de Radio Active et dj résident au sein du collectif le P’ti Apéro improvisé. – Spotify : House of cajon Beatport : [https://www.beatport.com/artist/house-of-cajon/617835](https://www.beatport.com/artist/house-of-cajon/617835) Youtube : House of cajon officiel Soundclound : [https://soundcloud.com/houseofcajon](https://soundcloud.com/houseofcajon) ◊ HAZY BONG Véritable précurseur qui a prôné et installé la house music en Egypte dans les années 2000, Hazy Bong propage sa musique rythmique sur toutes les terres du soleil. 10 ans plus tard à Ibiza, aujourd’hui à Marseille où il a définitivement posé ses valises, ce DJ chevroné déchaînera sans aucun doute la dancing queen qui est en vous ! ◊ QAHÖG Créateur des soirées “Animals Industry”, QAHÖG c’est celui qui lâche prise, qui hurle, qui danse à en crever… Habituellement tourné vers une musique plus brute aux accents de rave party, QAHÖG voyage dans le cadre du projet Shukran entre les rythmes de la House et développe un style qui lui est propre. ———— INFORMATIONS : VESTIAIRE 2€ Cash/CB ◦ PASS VACCINAL OBLIGATOIRE sous forme de QR CODE valide : – Certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) – Certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois ; – Certificat de contre-indication à la vaccination. avec test négatif

A partir de 8€ en pré-vente / 10€ sur place

♫♫♫

FLOW 35 cours Honoré d’Estienne d’Orves 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T23:00:00 2022-03-10T04:00:00