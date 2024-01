Shûfuku to kuden, restauration et apprentissage Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 16h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Conférence des artistes Louise Hervé et Clovis Maillet, en collaboration avec l’Institut Français et la Villa Kujoyama

« Louise Hervé et Clovis Maillet travaillent les

apprentissages, la transmission et la mise en récit des savoirs historiques.

Durant leurs deux mois de résidence à la Villa Kujoyama en 2023, iels ont

rencontré des charpentiers et des architectes à la recherche des différentes modalités

d’apprentissage des techniques de construction, d’assemblage et de restauration

du bois. Iels ont collecté des gestes et des paroles, proches et lointaines de

celles qu’iels avaient entendu.es dans la France rurale. »

Louise Hervé et Clovis

Maillet

Coorganisation : Villa Kujoyama – Institut Français

Maison de la culture du Japon à Paris 101bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/shufuku-to-kuden-restauration-et-apprentissage +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/shufuku-to-kuden-restauration-et-apprentissage

Dessin © Louise Hervé et Clovis Maillet