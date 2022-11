Shuffle en concert au Réservoir Bières à Saint-Quentin

Shuffle en concert au Réservoir Bières à Saint-Quentin, 10 décembre 2022, . Shuffle en concert au Réservoir Bières à Saint-Quentin



2022-12-10 19:00:00 – 2022-12-10 22:00:00 Amis depuis des lustres, ce trio originaire de Saint-Quentin reprend du boogies, blues, rock’n’roll et tous les bons standards des 70’s.

Répertoire : ZZ top, Lynyrd Skynyrd, Deep Purple, ACDC…

Rendez-vous au Réservoir Bières le samedi 10 décembre de 19h à 22h. +33 3 23 62 71 76

