Un concert qui ravira les nostalgiques du rock des années 70, 80 et 90. De Deep Purple à AC/DC, des Doors aux Stones, de Jimi Hendrix à Led Zeppelin, Shuffle rend hommage à ces groupes et musiciens qui ont créé les standards devenus des classiques du rock. Concert gratuit, sur réservation uniquement.

