Shtar Academy L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Shtar Academy L’Institut du Monde Arabe, 26 avril 2023, Paris. Le mercredi 26 avril 2023

de 21h00 à 22h30

.Tout public. payant Tarif plein 20€ Tarif réduit 16€ Tarif -26 ans 12€ Porté par l’association Fu-Jo créée il y a quinze ans par Mouloud Mansouri, Shtar Academy est le premier album de rap enregistré dans une prison française en 2014. L’IMA vous invite à découvrir en avant-première la réédition de la saison 2 de la Shtar Academy. Il y a quinze ans, Mouloud Mansouri créait l’association Fu-Jo avec laquelle il a réalisé plus de 500 actions culturelles au sein de prisons françaises : concerts, ateliers d’écriture, DJing, street art… C’est dans ce cadre qu’est né le projet Shtar Academy, le premier album de rap enregistré dans une prison française en 2014. Nous vous invitons à découvrir en avant-première, le 26 avril à l’Institut du monde arabe, la réédition de la saison 2 qui réunira le groupe formé de Ryan, Perkiz ou encore Nono. Ils seront accompagnés de nombreux artistes présents sur l’album. Cette soirée sera également l’occasion de découvrir des photos de Fifou réalisées dans l’enceinte des murs de la prison de Fresnes. Véritable légende dans le monde de l’urbain, Fifou est l’auteur de nombreuses covers emblématiques du rap français et bien entendu celle de ce projet. La réédition de la saison 2 de Shtar Academy sera disponible sur toutes les plateformes le 28 avril. RÉSERVER SON BILLET L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris Contact : https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/shtar-academy

DR

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Institut du Monde Arabe Adresse 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Ville Paris Departement Paris Lieu Ville L'Institut du Monde Arabe Paris

L'Institut du Monde Arabe Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Shtar Academy L’Institut du Monde Arabe 2023-04-26 was last modified: by Shtar Academy L’Institut du Monde Arabe L'Institut du Monde Arabe 26 avril 2023 L'Institut du Monde Arabe Paris Paris

Paris Paris