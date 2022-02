Shrimps Bay x Dimitri Von Buren Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Shrimps Bay x Dimitri Von Buren Les Disquaires, 16 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 16 mars 2022

de 20h00 à 22h00

payant

Co-plateau pop rock avec Dimitri Von Buren et Shrimps Bay! SHRIMPS BAY Composé de deux guitaristes, d’un bassiste, de deux chateurs et d’un batteur, le groupe de rock Shrimps Bay se nourrit d’influences diverses. Entre Soul, Pop et Rock alternatif, une énergie singulière se dégage de ce groupe parisien. Avec un EP en fin de préparation et déjà 4 single sortis, Shrimps Bay n’a pas fini de vous surprendre. Instagram : @shrimps_bay Facebook : @shrimpsbay ————————————— DIMITRI VON BÜREN “Dimitri von Büren est ce genre de profil multi-casquettes, qui a le bon goût de faire de la pop chic et mélodique (j’aime bien cette idée de “pop chic”, souvent j’ajoute “classieuse”… C’est ça la pop. Élégante, reposante, à la musicalité délicate, celle qui t’accroche immédiatement et ne te lâche pas.” Antoine Dubuquoy Accompagné par ses musiciens, (Théo Cortin à la guitare, William Atkins à la basse et Bruno Gadiot à la batterie), il présentera les chansons de son premier album ‘Moonlight Confession’ sorti en mai 2021 ainsi que d’autres surprises ! Website: https://vonburenmusic.com Spotify: https://spoti.fi/3LEOKFo Instagram: https://www.instagram.com/dimitri_vonburen/ YouTube : https://bit.ly/2ziZeFR Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Concert;Musique

Date complète :

2022-03-16T20:00:00+01:00_2022-03-16T22:00:00+01:00

