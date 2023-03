La création et le minéral Showroom Sôma Chatou Catégories d’Évènement: Chatou

Yvelines

La création et le minéral Showroom Sôma, 1 avril 2023, Chatou. La création et le minéral 1 et 2 avril Showroom Sôma Lors de ces Journées Européennes des Métiers d’Art dédiées au savoir-faire, je vous ferai découvrir la technique de l’enfilage à nœuds, utilisé pour les perles de culture.

Pourquoi ne pas transformer vos colliers en création unique ?

J’aurai également plaisir à vous accueillir dans mon espace dédié aux pierres taillées ou brutes, que j’aime mettre en valeur dans mes créations.

Quelle pierre choisir ?

Quelles sont leurs propriétés ?

Pourquoi pas fabriquer vous-même votre bracelet ?

Les pierres seront à la disposition de petits et grands. Showroom Sôma 1 rue Georges Clemenceau 78400 Chatou Chatou 78400 Les Bas de Chatou Yvelines Île-de-France

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 lithothérapie bijouxargent Alexandra Somat

