[Rendez-vous d’Exception] Baguès-Bronzes de France, 6ixtes, Mériguet-Carrère Paris, Atelier de la Boiserie Jeudi 30 mars, 10h00, 14h00 Showroom

Nous vous donnons Rendez-vous d’exception au 73 avenue Daumesnil, pour une rencontre avec Baguès (EPV)-Bronzes de France, 6ixtes, Mériguet-Carrère Paris, Atelier de la Boiserie, entreprises du groupe Ateliers De France.

Luminaires d’art, serrurerie décorative, papiers peints et collection de peinture uniques, appareillages électriques sur mesure – c’est l’occasion unique d’une découverte exceptionnelles des savoir-faire et des créations de nos entreprises-artisans de la haute-décoration.

Installée au cœur de Paris depuis les années 1860, la Maison Baguès est spécialisée dans la création et la fabrication de luminaires haut-de-gamme. EPV, la marque a construit sa renommée grâce à la qualité de son savoir-faire artisanal. Ciselure, ferronnerie, dorure ou argenture à la feuille ou encore sertissage de cristaux de bohème ou de roche, son savoir-faire unique font fait de Baguès une référence mondiale pour de nombreux décorateurs.

Des modèles de style ciselés à la main aux modèles contemporains au design épuré, Bronzes de France propose une offre unique de serrurerie d’art et de bronze d’ameublement. En s’appuyant sur un savoir-faire historique particulièrement précieux, Bronzes de France est devenu un partenaire incontournable des menuisiers et décorateurs en France et à l’international.

Mériguet-Carrère Paris, marque de peinture et de papiers peints de l’Atelier Mériguet-Carrère, réunit une gamme de couleurs unique, qui trouve son origine dans l’Histoire des Arts Décoratifs français et dont les nuances exceptionnelles inspirent les professionnels de la Décoration.

6ixtes, dont les ateliers se trouvent à Versailles, crée des appareillages électriques d’exception et défend un savoir-faire pointu, représentant l’artisanat et l’excellence à la française.

Atelier de la Boiserie est une maison spécialisés dans la fabrication et la restauration de menuiseries de style, en agencement, qui met son savoir-faire au service de réalisations prestigieuses partout en France, mais aussi à l’étranger.

Date des Rendez-vous D’Exception :

Jeudi 30 mars : démonstrations (Texture-Brossage ; Brossage de bouton et thermostat ; Bronze Médaille martelé ; Ciselure; Peinture)

Programme de visite :

Jeudi 30 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 17h : démonstrations par les artisans d’art-compagnons de nos entreprises

Showroom 73 avenue Daumesnil 75003 Paris, Île-de-France Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France

2023-03-30T10:00:00+02:00 – 2023-03-30T12:30:00+02:00

2023-03-30T14:00:00+02:00 – 2023-03-30T17:00:00+02:00

Ateliers de France Baguès

©Ateliers De France