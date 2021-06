Plérin Plérin Côtes-d'Armor, Plérin Showroom mon p’tit salon Plérin Plérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plérin

Showroom mon p’tit salon Plérin, 29 juin 2021-29 juin 2021, Plérin. Showroom mon p’tit salon 2021-06-29 09:00:00 – 2021-06-29 13:00:00

Plérin Côtes d’Armor Stéphanie, créatrice de mode vêtements femme et Estelle, professionnelle beauté combinent leurs talents dans une démarche de revalorisation textile. N’hésitez pas à vous rendre dans mon p’tit salon pour découvrir leurs univers dans une ambiance chaleureuse et conviviale. +33 2 21 27 01 22 Stéphanie, créatrice de mode vêtements femme et Estelle, professionnelle beauté combinent leurs talents dans une démarche de revalorisation textile. N’hésitez pas à vous rendre dans mon p’tit salon pour découvrir leurs univers dans une ambiance chaleureuse et conviviale. dernière mise à jour : 2021-06-19 par

