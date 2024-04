Showroom des Métiers Atelier Slam Showroom des Métiers Villeneuve-sur-Lot, mercredi 10 avril 2024.

Showroom des Métiers Atelier Slam Showroom des Métiers Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Dans le cadre du concours « non aux discriminations » organisé par l’ADES. Ecrit et enregistré au Studio du Centre Culturel en partenariat avec la Mairie de Villeneuve-sur-Lot et le Point Jeunes.

Dans le cadre du concours « non aux discriminations » organisé par l’ADES. Ecrit et enregistré au Studio du Centre Culturel en partenariat avec la Mairie de Villeneuve-sur-Lot et le Point Jeunes. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10 18:00:00

Showroom des Métiers 7 Rue de Casseneuil

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Showroom des Métiers Atelier Slam Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot