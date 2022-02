Shown Omar, Feini-X Crew et YN en concert à La Manufacture Saint-Quentin, 19 février 2022, Saint-Quentin.

Shown Omar, Feini-X Crew et YN en concert à La Manufacture Saint-Quentin

2022-02-19 20:00:00 – 2022-02-19 23:00:00

Saint-Quentin Aisne

3 concerts pour 1 soirée !!

Aventurier audacieux et autodidacte, Shown Omar est un adepte des mélodies riches et des textes profonds.

Rappeur au cœur brisé, tout comme sa voix, ce conteur hors pair nous parle de ses histoires d’amour qui sont aussi un peu les nôtres… L’amour triste, celui qui fait souffrir, et vous laisse un goût amer dans la bouche. Shown Omar est la nouvelle étoile saint-quentinoise du rap, prêt à briller au-delà de notre ville.

À découvrir sans plus attendre !

Entre samples, loops, et percussions, la voix d’YN apparaît comme un nouveau souffle dans le paysage hip hop francophone.

À l’essence même du rap (rythm and poetry) on retrouve les textes poétiques, engagés et parfois sombres d’YN.

YN, pour YottaNewton, la plus haute unité dans l’échelle de mesure de la force, mais aussi pour leurs initiales, Yann Forleo, et N Zaki Forbon, YN ça symbolise aussi la rencontre de ces deux énergies pour créer un son puissant, frénétique, et viscéral.

Feini-X Crew est le parfait équilibre entre gravité et humour.

Au-dessus des codes du rap français, le duo fraternel au chant, Al20 et Stefunking assurent le show avec un flow qui groove. Les voix sont graves, et le flegme à son paroxysme, le tout sur les sons et mélodies distillées par DJ Dleek.

Sur scène, ils se complètent et nous racontent des histoires tantôt drôles, tantôt tristes, mais toujours avec l’envie de ne garder que le positif.

Tarifs : 10€ et 5 €

La Manufacture

8 rue Paul Codos

Saint-Quentin

