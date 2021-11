Showgirl (théâtre/danse/musique) La Condition Publique – Roubaix, 29 avril 2022, Roubaix.

Showgirl (théâtre/danse/musique)

La Condition Publique – Roubaix, le vendredi 29 avril 2022 à 19:00

**Déconseillé aux moins de 16 ans** _Showgirls_ de Paul Verhoeven est longtemps resté incompris. Sorti en 1995, le onzième film du réalisateur de Robocop reçut un accueil désastreux. Au fil des ans pourtant, cette sulfureuse œuvre fut réhabilitée et considérée pour ce qu’elle est : une satire au vitriol de l’Amérique contemporaine – et par rebond de l’Occident. L’histoire est celle de Nomi Malone, jeune fille rêvant de devenir danseuse dans les plus beaux casinos de Las Vegas. Elle débutera comme strip-teaseuse dans les bas-fonds, bravant humiliations et violences pour parvenir à ses fins. Obsession pour l’argent, le sexe, le pouvoir, la célébrité… Les thèmes abordés ne sont pas les moins actuels. Librement adapté du scénario original, cet opéra-techno prend ici la forme d’un monologue déjanté, à la manière de Oh les beaux jours ! de Beckett. Sur une musique de Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Kompromat, Mansfield TYA), Marlène Saldana incarne tous les personnages. Prisonnière des fumerolles du show-business dans un paysage volcanique, entre expressionnisme russe et modern-jazz énervé, elle offre une performance aussi cinglante qu’explosive. **Dans le cadre de URBAIN.E.S** **Ce spectacle est programmé par La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole à La Condition Publique, à Roubaix (dans le cadre de son nomadisme).** _Production The United Patriotic Squadrons of Blessed Diana_ _Coproduction Nanterre Amandiers Centre Dramatique National, Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie, Comédie de Caen CDN de Normandie, Charleroi Danse, Théâtre Saint Gervais Genève, Les Subsistances – Lyon, La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, TAP Scène Nationale de Poitiers, La Comédie de Reims_

Déconseillé au moins de 16 ans, de 6 à 21€

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T19:00:00 2022-04-29T20:30:00