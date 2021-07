Showgirl Saint-Gervais Genève, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Genève.

du samedi 4 septembre au lundi 6 septembre à Saint-Gervais Genève

«C’est le métier. On encaisse le chèque, et on montre ce qu’ils veulent voir.» Nomi Malone est une jeune femme qui rêve de devenir danseuse dans une ville grouillante de tigres blancs, d’hommes violents et de néons épileptiques. Sexe, violence, pouvoir et succès: _Welcome to fabulous Las Vegas_, nombril du grand bordel américain! Comment survivre, une barre de pole dance entre les cuisses, dans un monde peuplé d’ordures? Librement adapté du _Showgirls_ de Paul Verhoeven (1995), génial nanar qui a titillé les nerfs de l’Amérique puritaine, ce remake théâtral _larger than life_ reprend les grands motifs de la lutte des classes et des sexes sur fond d’extravagance et de soumission – paillettes et humour crasse compris. Un solo taillé pour Marlène Saldana (vue chez Boris Charmatz, Sophie Perez, Christophe Honoré), qui chante, danse et joue tous les personnages. Éruptif! **D’après** _Showgirls_ de Paul Verhoeve **Interprétation** Marlène Saldana **Mise en scène** Marlène Saldana, Jonathan Drillet **Une création 2021 en coréalisation avec la Bâtie – Festival de Genève**

Plein tarif : CHF 30.- / Tarif réduit : CHF 20.- / Tarif spécial : CHF 15.- / Tarif festivalier : CHF 7.-

Tu prends « Showgirls » de Paul Verhoeven, tu le passes au théâtre et tu demandes à l’incroyable Marlène Saldana de jouer, danser et chanter tous les rôles.

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève



