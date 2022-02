Showgirl – Marlène Saldana, Jonathan Drillet Théâtre d’Orléans, 2 mars 2022, Orléans.

Théâtre d’Orléans, le mercredi 2 mars à 20:00

**Ambition, vulgarité, chaleur, danse, argent, sexe, pouvoir, vanité, show business. À l’heure du réchauffement climatique, du #metoo, des gender studies et de l’émission de téléréalité** _**Ru Paul’s Drag Race**_**, le duo inclassable Marlène Saldana et Jonathan Drillet est de retour !** [Entretien avec Marlène Saldana et Jonathan Drillet autour de leur performance](https://vimeo.com/436814649) Au programme, une immersion dans la ville du péché, Las Vegas, grâce à _Showgirls_ film catastrophe de Paul Verhoeven. Sorte de remake trash de _All about Eve_ mâtiné de 42nd street et de _A Chorus Line_ ou _A star is born_, cette histoire tout le monde la connaît par cœur ! Il en existe même une version récente avec Black Swan, en plus psychotique. Ici, _Showgirl_ déborde du cadre du film pour rejaillir dans la vie réelle. Le sort réservé aux acteurs du film, et spécialement à Elizabeth Berkley, interprète de Nomi, fascine et rejoint dans un sens la thèse du film qui serait, comme le dit Jacques Rivette, qu’il nous faut apprendre à survivre dans un monde peuplé d’ordures. Excentricité et humour se mêlent joyeusement en soulevant quelques enjeux brûlants de notre monde iconoclaste. − **Spectacle de Marlène Saldana, Jonathan Drillet** Librement adapté du film Showgirls de Paul Verhoeven (1995) Texte, interprétation Marlène Saldana, Jonathan Drillet Création musicale Rebeka Warrior Mix Krikor Décor Sophie Perez Sculpture Daniel Mestanza Costumes, maquillage, perruques Jean-Biche Lumières Fabrice Ollivier Son Guillaume Olmeta Conseil chorégraphique Mai Ishiwata Assistanat Robin Causse − **Mercredi 2 mars** 20h − Salle Barrault Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “[la Carte](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248)”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h30

S’inspirant du cultissime et sulfureux film de Paul Verhoeven, le duo burlesque célèbre avec brio l’amour du kitsch et de la mise en scène sur fond d’électro-punk signée Rebeka Warrior.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



