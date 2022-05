Showcase – Sophye Soliveau Bibliothèque de Sceaux Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Bibliothèque de Sceaux, le samedi 21 mai à 16:00

Gratuit – Bibliothèque de Sceaux Sophye Soliveau est une chanteuse et harpiste nourrie aux musiques afro américaines depuis l’enfance. À l’instar d’une Alice Coltrane ou d’une Dorothy Ashby, les premières et rares musiciennes à avoir intégré la harpe dans le jazz, Sophye joue de ses cordes instrumentales et vocales pour un son aux frontières du gospel, porté par ses musiciens, Éric Turpaud (basse) et Thomas Touzan (batterie).

2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T18:30:00

