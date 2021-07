Showcase / SCH BAOU, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Marseille.

Showcase / SCH

BAOU, le dimanche 11 juillet à 19:00

DIMANCHE 11 JUILLET 2021 Horaires : 19H00 – 02H00 Billetterie sur place et en ligne. – Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 – Nan, c’est pas le Diable ce p’tit, Il est simplement né dans un incendie qu’ont allumé ces prédécesseurs, et il en est sorti sur un tricycle en feu. Vous croyez pas qu’ça laisse des traces? Je vous l’ai dit, éloignez-vous en. Sa zone de confort, c’est votre zone de danger ● SCH : Pointure du rap game, SCH débarque au Baou pour un Showcase entre ciel et mer… Le S ne fait pas les choses à moitié et le rendez-vous sera sans aucun doute, ton plus chaud souvenir d’été ! + Bobba A$h + Kayla – INFORMATIONS – L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Toute personne ne présentant pas ce pass se verra refuser l’entrée sans remboursement de sa prevente. Un espace « TEST rapide » sera également disponible à l’entrée du BAOU. ATTENTION l’attente peu être longue entre le test et l’entrée sur site. Pour plus d’informations au 0760653514

A partir de 21€

♫RAP♫

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



