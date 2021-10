Marseille La Place des Canailles (Les Dock Village) Bouches-du-Rhône, Marseille SHOWCASE RGZ x DJ ANDYMAN La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

SHOWCASE EXCLUSIF AN MUSIC x DJ ANDYMAN x RGZ Le nouveau label marseillais des jeunes talents Bénéficiez de votre entrée spéciale avec 1 shooting photo par des professionnels sur place et assistez au show des RGZ ! Animé par DJ ANDYMAN ! Sur réservation en ligne : 10€ Sur place (uniquement en especes) le 26 Octobre : 12€

10€ en prévente / 12€sur place

♫♫♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-26T19:00:00 2021-10-26T23:00:00

