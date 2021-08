Showcase : OBOY BAOU, 29 août 2021, Marseille.

19:00 – 02:00 Résa de tables : 0635587488 Billetterie : [https://bit.ly/3j400ie](https://bit.ly/3j400ie) ——————————————— LE BAOU ? 3000 m2 de club open air Des navettes gratuites au départ de la place de la Joliette Espace COVID “tests-(très)rapides” Le ciel, la terre, la mer “Le Marché”, 300m2 de chill & food 3 BARS, cocktails savoureux Une calanque, une crique, sur résa : 0635587488 ! Un parking gratuit et sécurisé ——————————————— ● SHOWCASE : OBOY Oboy continue son ascension depuis la sortie de « Southside ». Avec un total de 4 singles d’or (TDB,Cruel, R10, Rien à Feter), 2 singles platine (Avec Toi, Je m’en tape), 1 diamant (Cabeza), et son premier album OR (« Omega »), Oboy revient plus attendu que jamais avec son nouvel album « NOCRARI » A travers l’inédit « noblata », Oboy révèle le titre du prochain album « NOCRARI », comme un concept de lifestyle « sans chichi » « NOCRARI » c’est Oboy et lui seul, qui revient déterminé à défendre sa place. Après avoir accepté de collaborer sur des titres de Koba La D, ou encore reçu l’invitation de Jorja Smith ou DBLOCK, Oboy décide de revenir sans featuring sur son deuxième album. Un album sombre et introspectif, dans lequel Oboy se révèle de plus en plus. Sa singularité de flow, ses punchlines reconnaissables et son sens de la mélodie font de cet album, un grand album. Composé par l’équipe de beatmakers du SIDE, « NOCRARI » pousse Oboy à la place de l’artiste le plus attendu de 2021. FB : [https://www.facebook.com/OBOYofficiel](https://www.facebook.com/OBOYofficiel) IG : [https://www.instagram.com/oboykingshit/?hl=fr](https://www.instagram.com/oboykingshit/?hl=fr) Spotify : [https://open.spotify.com/artist/66Ok6bgC570sHkw08N20pZ](https://open.spotify.com/artist/66Ok6bgC570sHkw08N20pZ) █ Bobba A$h FB : [https://www.facebook.com/bobba.ash](https://www.facebook.com/bobba.ash) IG [https://www.instagram.com/bobba.ash/](https://www.instagram.com/bobba.ash/) ——————————————— ➤ INFORMATIONS Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Un espace “TEST rapide” sera également disponible à l’entrée du BAOU.

A partir de 15€ en pré-vente

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



